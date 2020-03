Cameroun – Covid-19 : le gouvernement condamne la tendance à l’automédication

Pour le ministre de la Santé publique, vouloir se soigner tout seul à base de produits manufacturés ou de la pharmacopée traditionnelle est une pratique dangereuse.

Au moment où des messages circulent abondamment sur les réseaux sociaux proposant des potions de toutes nature pour guérir le Coronavirus, le ministre de la Santé publique prévient.

‹‹ Les réseaux sociaux mettent en relief ces derniers jours les débats autour du protocole de soin. A ce sujet, il me plait de vous faire connaitre que notre protocole thérapeutique présente des signes de satisfaction évidents comme le témoigne le nombre de cas guéris. Nous avons bon espoir pour les autres patients à qui les soins sont administrés gratuitement ››, a déclaré le Docteur Manaouda Malachie, lors de son point de presse quotidien du 30 mars.

Le ministre ajoute : ‹‹ Je voudrais à ce titre, clairement rappeler que l’automédication à base de produits manufacturés ou de la pharmacopée traditionnelle est une pratique dangereuse qu’il convient d’éviter. ››

L’État du Cameroun dit avoir guéri une dizaine de patients du Covid-19, et que six personnes malades sont décédées. ‹‹ L’on déplore des recours tardifs aux soins chez la majorité et une tendance à la dissimulation des informations indispensables à la prise en charge effective. En effet, 05 d’entre eux n’ont pas pu être dument suivis dans nos centres dédiés pour cette raison››, regrette-t-il.

C’est l’une des raisons pour lesquelles il annonce du 2 au 6 avril une vaste campagne de testing porte-à-porte dans le but de circonscrire le plus rapidement possible la propagation de l’épidémie sur notre territoire notamment dans la ville où la probabilité de contamination communautaire est assez forte.