Cameroun-Covid-19 : le groupe Socfin offre 50 millions au gouvernement

Le balais des entreprises citoyennes se poursuit au ministère de la Santé publique. Le 22 avril dernier, Socapalm, Safacam et SPFS-Palm’Or, du groupe Socfin ont contribué au Fonds spécial de solidarité nationale pour le lutte contre le Covid-19 à hauteur de 50 millions de FCFA.

« Nous sommes profondément préoccupés par l’ampleur croissante de l’épidémie, par la perte de nombreuses vies humaines et l’impact sur la santé publique, la vie sociale ainsi qu’économique. C’est pourquoi nous exprimons notre appui aux pouvoirs publics mobilisés pour la santé des populations, avec une contribution de 50 millions de F dans le Fonds de solidarité créé par le chef de l’Etat, question d’accompagner la stratégie nationale de riposte face à la propagation de la pandémie », a indiqué Joseph Mengue Mendouga, le Secrétaire général de la Socapalm, chez Cameroun Tribune.

Ces entreprises déclarent qu’en plus de l’appui au gouvernement elles soutiennent les populations riveraines à leurs sièges. Précisément, le groupe affirme avoir distribué 9 000 masques aux employés tandis qu’une commande de 25 000 masques a été passée, avec pour objectif de pourvoir chacun d’eux de quatre masques. « Plus de 10 000 personnes sont couvertes par notre programme et nous avons ouvert notre centre médical aux actions de sensibilisation », ajoute Joseph Mengue Mendouga.

Cet appui de la firme luxembourgeoise Socfin rejoint entre autres ceux des Sénateurs qui ont remis 100 millions FCFA et d’autres entreprises comme Addax Petroleum, Congelcam, Ok Foods etc.