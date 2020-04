Cameroun-Covid-19 : les Lions indomptables reçoivent du réconfort

Dans une lettre adressée aux joueurs, le président de la Fédération camerounaise de football encourage et recommande les gestes barrières contre le virus « antisportif ». Le sélectionneur Antonio Conceiçao, dit pour sa part être au travail malgré le confinement.

« Le Covid-19 est foncièrement antisportif car il interdit des rassemblements massifs, pourtant la marque de fabrique du football qui n’est jamais aussi beau que quand il est spectaculaire et populaire », écrit SeÏdou Mbombo Njoya aux Lions indomptables.

Le président de la Fécafoot justifie pourquoi toutes les compétitions ont été suspendues, et reconnait l’inconvénient d’une telle décision. « A la suite de la FIFA et de la CAF et en respect des mesures gouvernementales de lutte contre la propagation de la pandémie Covid- 19, la Fécafoot a reporté sine die toutes ses compétitions le 17 mars 2020. Ces mesures, destinées à nous protéger et à protéger nos proches, ont ouvert une difficile période d’inactivité et de confinement quasi-général ».

SeÏdou Mbombo Njoya réconforte ensuite les Lions indomptables. « Je vous adresse, au nom du Comité Exécutif, le réconfort de la FECAFOOT et de l’ensemble des acteurs réunis dans la grande famille du football camerounais. Je vous invite surtout à ne point abandonner les gestes barrières contre le Covid-19 édictées par l’OMS et les autorités sanitaires de vos pays de résidence ».

Dans le même temps, le sélectionneur Antonio Conceiçao indique ce 10 avril 2020 sur la chaine Youtube de la Fécafoot, qu’il continue à travailler bien qu’étant en confinement. «Nous mettons ce temps à profit pour regarder les matchs et les joueurs de l’équipe nationale du Cameroun. L’objectif est de mieux connaître les caractéristiques des joueurs individuellement et de découvrir de nouveaux joueurs, évidemment avec l’aide des plateformes Instat et Wyscout».