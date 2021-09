Cameroun – Covid-19 : les ménages de Yaoundé plus touchés que ceux de Douala

La survenue de la Covid-19 a contribué à fragiliser l’activité économique, notamment le petit commerce des ménages de la capitale politique.

Dans son rapport « Enquêtes panels d’évaluation de l’impact socio-économique de la Covid-19 sur les conditions de vie des ménages au Cameroun », publié ce sois de septembre 2021, l’Institut national de la Statistique (INS) révèle que « dans l’ensemble du pays (64%),dans la métropole économique (64%) de Douala et dans le reste du pays (63%) un peu plus de six ménages sur dix (64%) ont connu une baisse des revenus de leurs entreprises familiales par rapport à la période d’avant la date d’entrée en vigueur des mesures barrières (le 18 Mars 2020). Les ménages résidant à Yaoundé (70%) sont légèrement plus touchés ».

L’analyse de l’INS par secteur d’activité, permet de noter que « la baisse de revenu d’entreprises familiales par rapport à la période d’avant le 18 mars 2020, est plus observée dans le secteur de commerce ». Au niveau national en effet, près d’un ménage sur deux (48,9%) possédant une entreprise familiale et dont le revenu a connu une baisse du fait de la COVID-19 exerce dans le commerce. Ce pourcentage est de 69% à Douala et de 57,1% à Yaoundé.

A la suite du commerce, c’est le secteur agricole qui est plus touché dans le reste du pays et au niveau national, avec respectivement 38% et 29,2% des ménages ayant enregistré une baisse de revenu de leur entreprise familiale en période de Covid-19.

A Douala et Yaoundé, le secteur des services est le deuxième secteur (à la suite du commerce) ayant enregistré le plus de ménages touchés par cette baisse de revenu.

Soulignons que l’étude de l’INS a porté a été réalisée du 1er au 28 février 2021, sur un échantillon de 2 680 ménages (458 à Yaoundé, 471 à Douala et 1751 dans le reste du pays).