Cameroun-Covid-19 : les USA plaident pour l’accès de l’ONU dans les zones en conflit

Son ambassade au Cameroun demande au gouvernement camerounais de permettre que le Service aérien humanitaire des Nations Unies continue d’intervenir dans le Nord-Ouest notamment. Elle félicite également les efforts du personnel de santé camerounais, engagé dans la lutte contre le Coronavirus.

En contexte de Pandémie du Coronavirus, les Etats-Unis gardent un regard sur la situation dans le Nord-ouest et le Sud-ouest où l’armée mène une lutte contre des groupes sécessionnistes. Son ambassade l’a fait savoir ce 8 avril 2020 par une note publiée sur ses pages Web. « Nous demandons au gouvernement et aux groupes d’opposition armés de permettre un accès sans entrave aux travailleurs de la santé et de l’aide humanitaire ».

Le pays de Donald Trump ne s’arrête pas là dans ses réclamations. « Nous demandons au gouvernement de permettre au Service aérien humanitaire des Nations Unies de continuer à transporter les acteurs et fournitures médicales pour aider les personnes dans le besoin d’assistance dans lutte contre COVID-19 ».

Concernant le personnel médical que le monde célèbre cette semaine, les USA encouragent les professionnels camerounais. « L’ambassade des États-Unis félicite tous les agents de santé camerounais qui combattent le COVID-19, qui fournissent des soins vitaux et protègent les autres de la maladie », écrit l’institution que dirige Peter Henry Barlerin.

Elle rend aussi hommage à la famille du médecin, Michel Tchouamo décédé des suites de Covid-19. « Nous présentons nos condoléances à la famille et aux amis des professionnels de la santé camerounais et à ceux qui ont perdu la vie à COVID-19. ».

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les USA se montrent disposés à soutenir davantage le Cameroun. Ceci, après avoir construit le Centre des opérations d’urgence de santé publique à Yaoundé, formé son personnel, facilité l’accréditation de cinq laboratoires dont le Centre Pasteur de Yaoundé qui effectue actuellement des tests de détection du COVID-19.

« Les États-Unis apportent un soutien technique et financier à la réponse COVID-19 au Cameroun et ont récemment annoncé un nouvel investissement de 1,4 million de dollars pour accroître la lutte contre les infections dans les principaux établissements de santé, renforcer les laboratoires et la surveillance, préparer les communautés et renforcer la messagerie locale au Cameroun », énonce l’ambassade sur son site internet.