Cameroun/Covid-19 : l’OMS déclare avoir dépensé 550 millions de FCFA pour la riposte dans trois régions

Dans un communiqué publié ce 8 mai 2020, la branche locale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dit avoir investi un peu plus d’un demi-milliard de francs pour accompagner le Cameroun dans la lutte contre la maladie à Coronavirus (COVID-19).

L’organisation mondiale de la santé (OMS) est présente dans les régions du Centre, du Littoral et de l’Ouest où elle participe à la lutte contre le Covid-19. « Aux côtés du Cameroun pour vaincre la pandémie, l’OMS déploie en 3 mois de lutte dans 3 régions du Cameroun 4,2 tonnes de matériel et équipements, 35 experts nationaux et 4 internationaux, 80 000 outils et supports de communication et 35 véhicules. Coût total : 550 Millions de FCFA », communique le Bureau de la Représentation de l’Organisation mondiale de la Santé ce 8 mai 2020.

L’OMS affirme avoir mené de nombreuses activités sur le terrain. Avec en termes de ressources humaines qualifiées : 24 épidémiologistes ; 4 experts en prévention et contrôle des infections ; 1 Expert en prise en charge des cas ; 1 expert en géolocalisation ; 1 pharmacien ; 2 experts en communication et 2 gestionnaires des données. « Les experts déployés ont formé entre autres 2000 personnels de santé sur la prévention et le contrôle des infections en milieux hospitaliers, la prise en charge des personnes atteintes de COVID-19 et la communication sur les risques ; ce qui a permis d’améliorer l’accueil et la prise en charge dans leurs formations sanitaires », se félicite le Bureau de la Représentation de l’OMS.

Ce bureau dirigé par le Docteur Phanuel Habimana, a fait plusieurs dons. Notamment 4.2 tonnes de matériel et équipement constitués entre autres de masques, désinfectants, gants, thermo flashes. 35 véhicules de location mis à la disposition des équipes d’intervention rapide des régions du Centre, du Littoral, de l’Ouest et du Centre des Opérations des Urgences de Santé Publique de Yaoundé. Pour faciliter le déploiement en communauté des équipes d’intervention rapide. Elle s’engage à poursuivre avec l‘Etat du Cameroun la croisade contre le Covid-19.