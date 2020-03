Cameroun – Covid-19 : Paul Biya autorise un fonds de solidarité et le confinement des malades

Les entreprises et organisations citoyennes sont appelées à contribuer à la stratégie de riposte contre la pandémie. Le chef de l’État autorise la mise en quarantaine des cas positifs de Covid-19 dans les logements sociaux d’Olembé à Yaoundé.

L’annonce a été faite ce 30 mars 2020 par le ministre camerounais de la Santé publique. Le président de la République décide de la création d’un fonds de solidarité pour la riposte contre le Covid-19. Un fonds qui devra être fourni par des apports privés et publics. L’initiative a indiqué, le Docteur Manaouda Malachie, entrera en vigueur dans les prochains jours.

Autre annonce, une mesure de mise en quarantaine des personnes dépistées positives au Coronavirus. ,‹‹ Le Gouvernement, a entrepris des actions fortes en vue de doter nos principales villes des centres de grandes capacité pour accueillir les patients du Covid-19. Ainsi, les logements d’Olembé sont d’ores et déjà prêts et pourront recevoir dès la fin de la semaine, deux cents patients. D’autres sites sont aménagés et seront disponibles dès cette semaine ››, a annoncé le ministre de la Santé publique.

Il explique que ces mesures permettront d’assurer une meilleure surveillance épidémiologique et biologique. ‹‹ Elles nous permettent de tracer et traquer tous les cas suspects, et donc d’avoir une prise en charge optimale des cas ››, explique le membre du gouvernement.

Au 30 mars 2020 à 18 heures, le Cameroun enregistre 142 cas confirmés de Covid-19 dont 97 à Yaoundé dans la région du Centre, 40 à Douala dans la région du Littoral et 04 à Bafoussam dans la région de l’Ouest, et 01 à Limbe dans la région du Sud-Ouest. Une dizaine de patients est guéri, tandis le nombre de décès est de 06.