Cameroun/Covid-19 : PWD de Bamenda sacré champion du Cameroun avant la fin de la saison

Après concertation avec l’association des présidents de clubs ce 12 mai 2020, le Bureau du Comité Exécutif de la Fécafoot a entre autres pris la décision d’arrêter les championnats professionnels Elite One et Elite Two, et de sacrer notamment PWD champion de la saison 2019/2020.

Le Covid-19 cause l’arrêt des championnats locaux de football au Cameroun. C’est la principale décision qui ressort des concertations tenues ce jour entre les dirigeants de la Fécafoot d’une part, puis entre les membres du Bureau du Comité Exécutif de la fédération, d’autre part.

La Fédération camerounaise de football a pris deux mesures importantes. A savoir : l’arrêt définitif des championnats professionnels Elite One et Elite Two, du championnat national de football féminin de première division et des championnats nationaux de football des jeunes de la saison 2019/2020 ; l’annulation des championnats régional, départemental, d’arrondissement et de football féminin deuxième division de la saison 2019-2020.

Ainsi, « en application des dispositions du Règlement du championnat Elite One saison 2019-2020, le club classé 1 er du championnat professionnel Elite One est déclaré champion 2019-2020 et représentera le Cameroun à la Ligue des clubs champions de la CAF », lit-on dans le communiqué publié par la Fécafoot ce 12 mai.

Ce qui implique que PWD de Bamenda est sacré champion en Ligue 1 masculine, Astre de Douala en Ligue 2 et Louves Minproff chez les dames.

C’est le deuxième coup de fouet que le Covid-19 assène au football camerounais, après le report du Championnat d’Afrique des nations prévu en avril dernier.