Cameroun-crise anglophone : 17 organisations demandent l’ouverture d’une enquête sur les crimes commis

Amnesty international et 16 organisations camerounaises adressent cet appel au gouvernement du Cameroun.

La crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui dure depuis 2016 n’a pas encore connu un règlement définitif. Même les démarches entamées çà et là pour favoriser le retour à la paix, se heurtent aux assauts continus des groupes armés qui s’opposent aux Forces de défense et de sécurité. De cette crise, plusieurs crimes ont été commis et restent encore impunis. D’où l’appel des organisations à ouvrir une enquête.

Les 17 organisations s’expriment de manière conjointe dans une déclaration. Cette dernière a été élaborée à l’occasion de l’Examen périodique universel du Cameroun, lequel a débuté ce mardi 14 novembre 2023 devant le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies. Selon ces organisations non gouvernementales, la communauté internationale n’a pas accompli des actions suffisantes pouvant aboutir au règlement du conflit et à la sanction des violences meurtrières commises. Et puisque ces crimes restent impunis et d’autres continuent d’être commis, le groupe d’organisations formule des demandes à l’endroit du gouvernement camerounais.

Entre autres exigences qu’elles imposent, l’ouverture immédiate d’une enquête sur les crimes commis, les violations des droits humains par les groupes armés et les Forces régulières ; la protection des défenseurs des droits de l’Homme, les journalistes et d’autres catégories de personnes menacées de mort pour avoir produit des documents fournis sur la crise.