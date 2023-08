Cameroun-crise anglophone : des leaders religieux appellent les acteurs à laisser les enfants retourner à l’école

Ils ont lancé une campagne de sensibilisation dans les médias sociaux à l’approche de la rentrée scolaire qui aura lieu le 04 septembre prochain.

Les échos qui parviennent des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en crise depuis 2016 ne sont pas de nature à rassurer en totalité sur une rentrée scolaire sans inquiétudes. Des séparatistes anglophones menacent d’imposer le boycott du retour des enfants à l’école, surtout dans des écoles publiques. Les autorités sécurités sécuritaires quant à elles viennent de tenir une rencontre à Yaoundé. Elles ont pris des mesures pour sécuriser ce grand rendez-vous national dans les 10 régions.

Entre ces deux forces qui s’opposent, se trouvent les parents, les enseignants et les élèves, souvent victimes des exactions de part et d’autre. Après plus de six ans de crise, les responsables en charge de l’éducation dans les deux régions signalent à nos confrères de RFI, le manque de 75 000 élèves. En 2022, environ 5 000 élèves déplacés ont pu se réinscrire. Avec l’interdiction brandie par les séparatistes d’inscrire les élèves dans des écoles publiques, la situation qui évolue dans un sens positif pourrait être freinée.

Pour éviter cela et des carnages vécus des années antérieures, les leaders religieux demandent aux séparatistes de laisser fréquenter les enfants. A l’armée régulière ils demandent d’éviter la provocation, d’utiliser les armes de manière responsable. Cette invitation est de Mgr Andrew Nkea, archevêque de Bamenda et président de la Conférence épiscopale nationale.

Pour l’homme de Dieu qui a répondu aux questions de RFI, tous les enfants devraient bénéficier de la scolarisation, au public ou au privé. C’est pourquoi il lance un appel à l’aide pour que les parents puissent inscrire leurs enfants à l’école.