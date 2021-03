Cameroun – Crise anglophone : la journaliste Rebecca Tinsley fait un rapprochement avec le génocide au Rwanda

Dans une tribune publiée, la fondatrice de Network for Africa et auteur du roman « When the Stars Fall to Earth » établit des similitudes avec ce qu’elle a pu observer à l’époque aux pays des mille collines.

Pour avoir longtemps travaillé au Rwanda, la journaliste Rebecca Tinsley, fondatrice de Network for Africa attire l’attention du Cameroun sur les similitudes entre la crise anglophone et ce qu’elle a pu observer à l’époque au Rwanda. Notamment une complicité entre les gouvernements rwandais et français, qui selon elle, a œuvré dans la préparation du génocide, tout en y jouant un rôle. Les extraits de sa tribune sont en effet repris dans un article du média allemand Deutsche Welle.

« Au Cameroun, le gouvernement camerounais est également complice (…) J’ai écrit ma tribune parce que je voudrais attirer l’attention sur le rôle de la France qui supporte le président Biya au Cameroun. La France lui apporte son soutien parce qu’elle a des intérêts aussi bien économiques que militaires mais aussi parce que ses intérêts seront mieux protégés si le Cameroun est sécurisé, » conseille l’activiste tout en poursuivant sur le rôle que pourrait jouer la France.

« La France est en mesure d’apporter de la pression au niveau diplomatique sur le gouvernement camerounais pour travailler sur la pacification du pays et trouver une nouvelle voie au niveau constitutionnel qui pourrait convenir à tout le monde : aux anglophones et aux francophones. Et si la pression diplomatique ne fonctionne pas, alors la France peut travailler sur un régime de sanctions visant des individus impliqués dans les abus des droits de l’homme, » conclut Rebecca Tinsley.

Rebecca Tinsley est une journaliste et militante des droits humains qui a travaillé dans neuf pays africains. Elle a fondé Waging Peace, un groupe basé à Londres qui fait campagne sur le Darfour, et Network for Africa, une organisation caritative qui travaille avec les survivants du génocide après le déménagement des grandes agences d’aide.