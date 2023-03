Cameroun-crise anglophone : le Japon octroie 1.3 milliard de F à la réhabilitation des infrastructures

Un accord a été signé le 10 mars 2023 à Yaoundé à cet effet.

L’Ambassadeur du Japon au Cameroun et le Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ont signé un accord de financement d’un montant de 1,3 milliard de FCFA. Cette enveloppe du gouvernement japonais est destinée au Plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest (PPRD-No/So) dont le PNUD est le partenaire technique.

L’enveloppe servira à la réhabilitation de 9 centres de santé intégrés et de 17 points d’eau à énergie solaire.

Ce financement du Japon et le second du genre après celui de 2021. En effet, le 18 février 2021, le Japon avait déjà accordé 1,5 milliard de FCFA au PPRD-No/So. Ce financement, à l’instar de celui qui fait l’objet d’un accord ce jour, était déjà destiné à la réhabilitation de 9 centres de santé intégrés et d’une dizaine de points d’eau dans le département du Fako, région du Sud-Ouest.