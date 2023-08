Cameroun-crise anglophone : les corps des délégués enlevés en 2021 exhumés

Les forces de sécurité ont exhumé les dépouilles enterrées par leurs bourreaux. Elles ont procédé à leur identification le week-end dernier.

Il n’y a plus de doute ! Les délégués départementaux enlevés il y a deux ans dans la région du Sud-Ouest ne sont plus en vie. Les séparatistes les ont exécutés. Ils ont enterré les corps pour dissimuler leur forfait. Les autorités sécuritaires sont au courant grâce aux révélations faites par un ex-combattant séparatiste repenti au nom de Tamaya Clinton. En suivant ses déclarations, et grâce à son orientation, les autorités ont pu retrouver l’endroit où ils ont été mis en terre. Les corps ont été exhumés et des examens en vue de l’identification des dépouilles ont été faits, informe la radio nationale.

Selon ce séparatiste repenti, lui-même aurait joué un grand rôle dans l’assassinat de ces personnels de l’Etat. C’est lui qui aurait conduit l’opération d’enlèvement des délégués. Il les a par la suite remis au commandant séparatiste « 10 kobo ». Sous l’ordre des « ambazoniens » de la diaspora, il a procédé à leur exécution dans le but de bénéficier de plus de notoriété dans les rangs des séparatistes. Après cette exécution, Tamaya Clinton a creusé des tombes pour cacher les les cadavres, relatent nos confrères de Lebledparle.

Pour rappel, mardi 15 juin 2021, six délégués départementaux de ministères ont été kidnappés à Misore-Balue, dans l’arrondissement d’Ekondo Titi. L’information donnée par le préfet du département du Ndian, Lawrence Forwang, faisait aussi état de ce que les ravisseurs les avaient transportés dans deux camps. Ils demandaient une rançon de 28 à 32 millions de francs CFA pour leur libération.

De sources médiatiques, il s’agissait des délégués des ministères de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire, de l’Habitat et du développement urbain, de l’Eau et de l’Energie, du Cadastre et des Affaires foncières, des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie sociale et de l’Artisanat.