Cameroun-Crise anglophone : un autre financier des séparatistes arrêté aux USA

Eric Tataw doit répondre des actes de fraude bancaire et de terrorisme devant une juridiction de l’Etat du Maryland.

La traque des leaders séparatistes résidants aux Etats Unis d’Amérique se poursuit. La justice de l’Etat du Maryland a ordonné l’arrestation et la détention à titre provisoire de Eric Tataw qui devra comparaitre pour la première fois devant le juge le vendredi 08 septembre prochain. Cette arrestation est relative à une affaire de fraude bancaire en lien avec le « Paycheck Protection Program (PPP) », un programme mis sur pied par le gouvernement américain en faveur des petites entreprises touchées par les effets de la crise sanitaire du Covid-19.

Pour bénéficier de cet avantage destiné à renforcer la réponse des entreprises face à la pandémie, Eric Tataw aurait présenté de faux documents, une démarche qui pourrait lui coûter une condamnation. Pour l’instant, l’on ne sait pas grand-chose sur la suite de la procédure judiciaire, encore moins sur la peine que risque le prévenu lors du dénouement de l’affaire si jamais les faits reprochés sont avérés.

Par ailleurs, la fraude bancaire n’est pas la seule accusation portée contre Eric Tataw aux Etats Unis d’Amérique. Il est aussi reproché au leader séparatiste son implication dans l’accomplissement des actes terroristes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Cameroun. Il est connu comme l’un des donneurs d’ordres aux milices séparatistes qui sont auteurs d’actes de violence et de terreur dans cette partie du pays en crise depuis 2016. Appelé « Garri Master » et connu comme le patron du journal « National Telegraph », il serait le commanditaire de l’amputation des mains à certains travailleurs de la Cameroon development corporation (Cdc), ou encore des violences sur des élèves et enseignants.

Pour ces exactions, plusieurs plaintes ont été déposées à son encontre dans plusieurs juridictions américaines. Ce sont entre autres, le tribunal district de Californie, le département de la justice de Washington DC, le département de la sécurité intérieure, les autorités de l’immigration et de l’application de la loi. L’avocat camerounais Emmanuel Nsahlai originaire des régions en crise et son cabinet sont à l’origine de ces plaintes, informe le quotidien Mutations dans sa parution de ce 06 septembre 2023.

Avant l’ordre de détention provisoire émis par la juridiction de Maryland, Eric Tataw a fait l’objet d’une interpellation et d’une relaxation par le FBI en décembre 2022. Il est l’un des leaders séparatistes qui depuis l’étranger, finance les activités des séparatistes dans la crise anglophone.

Avant son arrestation, deux autres séparatistes ont écopé d’une condamnation devant la justice américaine. Che Ernest Bangary et Edith Ngang sont condamnés à quatre ans de prison ferme. Avec Tataw, ce sont trois financiers de la crise qui sont écartés à la faveur du retour au calme dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.