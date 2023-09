Cameroun-crise anglophone : véhicules, occupants et commerces incendiés à Buea

Les actes attribués aux séparatistes ont été commis dans la matinée du jeudi 07 septembre 2023 dans la capitale régionale du Sud-Ouest.

Les hommes armés ont attaqué Muea dans la ville de Buea, région du Sud-Ouest, ce jeudi matin. Les assaillants ayant fait intrusion dans cette partie de la ville, ont incendié les commerces, les véhicules et des personnes. De sources médiatiques, un véhicule à usage taxi, son chauffeur et les passagers ont été incendiés vifs sous le regard d’autres personnes impuissantes face à la cruauté. Le maire de la ville David Mafani Mamange a confirmé l’attaque ainsi que la barbarie des assaillants aux médias. Selon l’autorité municipale, il s’agirait des séparatistes anglophones qui s’insurgent contre ceux des habitants de la ville qui ne respectent pas le mot d’ordre leur imposant les villes mortes.

Les forces de défense et de sécurité alertées ont fait une descente sur les lieux et engagé des opérations pour rétablir l’ordre et la paix. Suite à leur arrivée, les habitants de la ville témoignent avoir entendu d’importants bruits des armes provenant de l’affrontement entre les soldats et les séparatistes armés.

Il y a trois jours, dans le cadre de la rentrée scolaire, une élève a été tuée à Kumba dans une attaque attribuée aux séparatistes. Des assaillants ont fait irruption dans un établissement scolaire, ouvrant le feu pour faire peur aux occupants et les dissuader à aller à l’école, suivant leur mot d’ordre de boycott de la rentrée scolaire. Samedi dernier, dans la région du Nord-Ouest voisine et aussi en crise, deux directeurs d’écoles primaires publiques ont été abattus par des séparatistes.