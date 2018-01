Cameroun : de faux agents de la Conac signalés dans certaines villes

Le prĂ©sident de cet organe a tirĂ© la sonnette d’alarme, dans un communiquĂ© publiĂ© le 5 janvier dernier.

Le prĂ©sident de la Commission nationale anti-corruption annonce Ă l’opinion publique nationale que des cas d’arnaques perpĂ©trĂ©s par des faux agents, prĂ©tendant appartenir Ă la Conac, sont de plus en plus rĂ©currents dans certaines villes du Cameroun.

Selon DieudonnĂ© Massi Gams, les mĂ©thodes de ces faux agents ont Ă©tĂ© identifiĂ©s, d’oĂą cette alerte adressĂ©e au public. Il prĂ©cise ainsi que ces individus utilisent notamment l’arnaque au tĂ©lĂ©phone, la prĂ©sentation de fausses pièces d’identitĂ© professionnelles, ou encore font usage de faux documents officiels.

La Conac affirme avoir procĂ©dĂ© Ă l’arrestation et Ă la mise Ă la disposition de la justice de plusieurs suspects, dont un certain Samba RenĂ© Yesus, prĂ©sident du syndicat national des conducteurs professionnels urbains du Cameroun, qui se prĂ©sentait comme Ă©tant le reprĂ©sentant de la Conac dans la ville de Bertoua.

On note cependant que ce n’est pas la première fois que la Conac est victime de pareils cas d’arnaque. En mars 2012 dĂ©jĂ , un gang conduit par RomĂ©o Ndipsi, qui se prĂ©sentait comme un officier supĂ©rieur de la Conac et chef d’une mission composĂ©e de quatre personnes, avait sĂ©vi dans diverses administrations de Bertoua pendant près d’un mois. Les infortunĂ©s avaient Ă©tĂ© interpellĂ©s le 23 mars 2012 et traduits devant les tribunaux.

Le prĂ©sident de la Conac invite consĂ©quemment les victimes de cas d’arnaques Ă saisir les services de police ou de gendarmerie les plus proches, et d’en informer l’organe.