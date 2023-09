Cameroun : de nouvelles fraudes d’électricité recensées

Selon note d’information d’Eneo, 62% des cas de fraudes détectés au cours du premier semestre à Douala et Yaoundé concernent les compteurs prépayés.

Présenté comme un moyen moderne de comptage de la consommation d’électricité, le compteur prépayé n’échappe malheureusement pas à la fraude. Cet outil opérationnel au Cameroun depuis 2019 fait de plus en plus l’objet des divers trafics des usagers et des agents Eneo indélicats. A Douala, une des principales villes qui enregistrent le plus grand nombre de branchements anarchiques, les nouveaux types de fraude recensés par Eneo concernent en grande partie les compteurs prépayés.

A Douala, comme le mentionne la note d’Eneo, ces fraudes ont été de 62% au 1er semestre de 2023, contre 38% pour les autres installations à la même période. Soit une différence de 24%. D’après Eneo, ces nouvelles fraudes vont grandissantes. Ce qui explique en effet, la volonté de l’entreprise distributrice de l’électricité, d’affiner son mode opératoire de lutte contre la fraude. D’autant plus que plusieurs techniques ont été élaborées par certains consommateurs, avec pour but d’éviter les enregistrements des consommations.

Pour réduire ces fraudes, Eneo déclare avoir contribué en fin juin 2023, à l’arrestation de 138 faux électriciens. Aussi, 15 de ses employés et 30 employés d’entreprises sous-traitantes ont été licenciés en 2022, avec pour motif l’implication dans des actes de fraude électrique.

Malgré ces dispositifs mis en place en vue de stopper ces malversations, les choses ne semblent pas reculer. Pour preuve, en moyenne 11 700 constats de fraudes ont été enregistrés par mois en 2022, équivalent à une réalisation d’environ 130 000 contrôles.

Également dans le but de réduire cette filouterie, l’Agence de régulation du secteur de l’électricité (Arsel), Eneo et les associations des consommateurs se sont réunis en juillet 2023 à Kribi. Objectif : lutter contre la fraude de l’électricité. Le trio a profité de cette rencontre pour revoir la checklist des types de fraudes et d’anomalies sur les installations de l’électricité au Cameroun.