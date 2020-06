Cameroun : de superbes cadeaux pour les clients de 1xBet – des histoires de gagnants incroyables

1xBet a acquis une solide réputation au Cameroun et est apprécié par des milliers de joueurs dans tout le pays. Sur le site de 1xBet, les clients profitent des intéressantes promotions qui sont régulièrement organisées.

L’un des exemples les plus frappants est la promotion créée spécialement pour la Coupe d’Afrique des Nations – le principal tournoi de football du continent. Les joueurs se sont qualifiés pour gagner des prix fantastiques, dont des motos modernes, en pariant simplement sur les matchs de AFСON.

Parmi les nombreux gagnants de cette promotion figuraient Mballa et Ndoum – deux jeunes Camerounais qui ont parié sur 1xBet et ont chacun gagné sur une moto.

Mballa vit à Yaoundé et travaille comme informaticien. Voici ce qu’il a dit sur le fait de gagner un prix : « Mon ami m’a informé que 1xBet est un bookmaker fiable. Je suis allé sur le site et j’ai vu une promotion. J’ai alors décidé de faire quelques paris et j’ai cru à mon succès. J’ai appris la victoire après un appel des représentants de 1xBet. Au début, j’ai pensé que c’était un canular, mais tout s’est avéré vrai. Peu après j’ai reçu une moto et j’étais très heureux : je savais comment conduire, mais je n’avais pas mon propre moyen de transport avant », a relaté Mballa:

Il est également intéressant de noter que la chance n’a pas quitté ce gagnant – Mballa a continué à participer aux promotions de 1xBet et a déjà réussi à gagner plusieurs nouveaux prix.

Un autre gagnant, Ndoum, est toujours à l’université. Un ami lui a également parlé de 1xBet : « J’ai fait plusieurs paris et j’ai pensé qu’il serait difficile de gagner parce qu’il y avait beaucoup de participants. Ensuite, des représentants de 1xBet m’ont contacté et m’ont dit que j’avais gagné une moto. La cérémonie de présentation était grandiose, je me souviendrai longtemps de ce jour spécial. Maintenant, quand je conduis ma moto, je me souviens toujours de ma victoire. Après avoir gagné la promotion, j’ai décidé par moi-même : je continuerai toujours à participer aux promotions 1xBet » a déclaré Ndoum.

Aujourd’hui, Mballa et Ndoum sont propriétaires de motos modernes, un rêve devenu réalité grâce à 1xBet. Les promotions de ce célèbre bookmaker peuvent apporter de la joie à beaucoup de gens. Commencez à jouer à 1xBet et peut-être que la prochaine fois la chance vous sourira !