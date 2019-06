Cameroun : début du BEPC sous fonds de surprise

Le Brevet d’études du premier a débuté ce lundi par la spécialité bilingue. Jusqu’à dimanche, dans le pays, l’on se demandait quel serait le jour du démarrage des épreuves.

Les candidats aux différents Brevets d’études du premier cycle (BEPC) ont afflué ce lundi, 03 juin, dans les centres d’examen, en uniformes et munis du nécessaire cour la composition. Seulement, seule la section bilingue dudit examen débute ce jour. L’annonce a été faite dimanche, aux environs de 20h, à la télévision d’Etat.

Le sujet est à l’ordre du jour dans les taxis. Certains parents manifestent leur surprise face à cette situation et les élèves eux-mêmes ne savent pas à quel saint se vouer. Par précaution, certains parents ont encouragé les enfants à se rendre dans leurs centres, prêts à composer, pour éviter tout désagrément. Joséphine *nom d’emprunt* en fait partie. Elle était déjà installée dans le taxi avec quatre autres passagers lorsqu’elle apprend que le BEPC débute ce jour. Paniquée, elle demande au chauffeur de garer pour qu’elle puisse descendre. Son propre fils est candidat audit examen et elle l’a laissé à la maison. Il lui faut aller presser ce dernier de se rendre à l’école et c’est en courant qu’elle prend la direction de son domicile.

Jusqu’à dimanche, dans le pays, l’on ne savait pas quand débuterait le BEPC. Il a toujours débuté le mardi pour se s’achever vendredi, soit quatre jours d’affilé. Seulement, les choses ne se feront pas ainsi cette année du fait de la coïncidence avec la fête du Ramadan. Celle-ci est célébrée chaque année et n’avait encore jamais interférée dans le programme des examens officiels. C’est cette situation qui a donc semé la confusion, certains avaient pensé que le BEPC serait reporté de quelques jours.

Le BEPC 2019 s’achèvera samedi, 08 juin. Ce qui entraine la délocalisation des centres logés dans les établissements d’enseignement secondaire de l’Eglise adventiste du 7e Jour du Cameroun. Cette communauté religieuse est connue pour s’abstenir de tout travail le samedi, jour du repos de Dieu pour ces croyants.