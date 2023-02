Cameroun-décentralisation : 1.8 milliard de F pour les travaux dans 7 communes

Les Conventions de partenariat ont été signées le 14 février 2023 à Yaoundé, par le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane Mey et les Maires de sept Communes.

Selon le ministère del’Economie, il s’agit des Communes de Ngomedzap dans la région du Centre, du Mayo-Darlé dans l’Adamaoua, de Banka à l’Ouest, de Nkongsamba 1er dans le Littoral, de Garoua-Boulai à l’Est, de Belo au Nord-Ouest et de Poli dans la région du Nord.

D’un coût global de 1,853 milliards de FCFA pour 1475 emplois directs créés, ces ouvrages concernent, la construction de 12 logements sociaux dans la Commune de Ngomedzap, le pavage et l’assainissement dans les Communes du Mayo-Darlé, Nkonsamba 1er et Garoua-Boulai, l’aménagement en pavés de pierres et de béton dans les Communes de Banka et de Poli et enfin la réhabilitation d’une route et la construction d’un pont dans la Commune de Belo.

Pour le Ministre de l’Economie, Alamine Ousmane Mey, «la signature de ces conventions participe de la promotion des approches à Haute Intensité de Main d’Œuvre dans la réalisation des investissements publics… Elle s’inscrit dans une démarche progressive, visant à renforcer le nombre de CTDs bénéficiaires et à apporter des réponses endogènes aux problèmes de chômage, de pauvreté et de déficit infrastructurel de base auxquels font face ces Communes ».

Outre les emplois générés, il est attendu de la réalisation de ces projets en approche HIMO, la redistribution de près de 741 millions de FCFA de revenus aux populations riveraines, et la formation de plus de 600 jeunes non qualifiés à la fabrication et pose des pavés, la taille et pose des pavés de pierres, la construction des ouvrages en maçonnerie de moellons, la fabrication des briques de terres etc.