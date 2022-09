Cameroun-Décès d’Elizabeth II : Paul Biya s’incline devant « l’illustre Souveraine au destin exceptionnel »

Le chef de l’Etat camerounais dans un message adressé à se Majesté Charles III rend hommage à la reine d’Angleterre décédée.

La reine Elizabeth est décédée jeudi 8 septembre 2022 au château Balmoral, sa résidence d’été en Ecosse, à l’âge de 96. Son décès survient après 70 ans de règne en qualité de monarque du Royaume-Uni, de l’Irlande du Nord et reine des 14 royaumes du Commonwealth. Suite à l’annonce du décès par le Palais de Buckingham, le président de la République du Cameroun a réagi.

« Majesté, j’ai appris avec une profonde tristesse, la disparition de Sa Majesté Elizabeth II, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord. Je m’incline devant la mémoire de cette illustre Souveraine au destin exceptionnel, dont le règne a marqué la fin du XXème siècle et le début du XXIème siècle », écrit Paul Biya à Charles III, le nouveau roi d’Angleterre.

« Sa Majesté Elizabeth II était très aimée par le peuple britannique, et particulièrement respectée à l’étranger. La célébration solennelle et populaire du 70ème anniversaire de son accession au trône fut une belle expérience. Le décès de sa Majesté Elizabeth II est douloureusement ressenti dans votre pays et affecte aussi le Commonwealth of nations, du fait de sa stature et de son rôle emblématique au cours de l’histoire », ajoute le désormais plus ancien chef d’Etat au pouvoir au monde.

« Mon épouse et moi-même tenons en cette circonstance affligeante, à vous adresser, ainsi qu’à toute la famille royale, au gouvernement et à vos compatriotes, nos condoléances les plus sincères. J’y associe le sentiment de compassion du peuple camerounais », conclut le président Paul Biya.