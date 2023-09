Cameroun : découverte macabre sur l’autoroute Yaoundé-Nsimalen

Un corps sans vie a été découvert le 19 septembre 2023 au lieu-dit Ntoun. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de ce décès.

Le fait divers a suscité une vive émotion à Yaoundé ce mardi matin, 19 septembre 2023. Le corps sans vie d’un homme non identifié a été retrouvé sur l’autoroute Yaoundé-Nsimalen. Les circonstances entourant le décès de cet individu ont suscité des inquiétudes parmi les résidents locaux.

Le lieu de la découverte macabre se situe à l’entrée de « Ntoun », qui est situé à mi-parcours entre le carrefour Ayala et l’aéroport de Nsimalen. La nouvelle de cette tragédie a rapidement circulé dans la région, provoquant des spéculations et des interrogations quant à l’identité de la victime et aux circonstances de son décès.

Cette sombre découverte rappelle une précédente tragédie survenue à cet endroit, où le corps sans vie d’un compatriote de la diaspora avait été retrouvé. Les similitudes entre ces deux incidents soulèvent des questions sur la sécurité de cette zone, non électrifiée, de l’autoroute et la nécessité d’une enquête approfondie pour élucider les circonstances entourant ces décès.