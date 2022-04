Cameroun : déficit structurel de la balance commerciale avec la Russie et l’Ukraine

L’Institut national de la Statistique évalue les échanges commerciaux entre le Cameroun, l’Ukraine et la Russie.



Avec la Russie, la balance commerciale enregistre en 2020 un déficit de 96,5 milliards de FCFA, après 84,3 milliards de FCFA en 2019, soit une aggravation de 14%. S’agissant des échanges globaux, la Russie se classe au 14ème rang des partenaires commerciaux du Cameroun en 2020.

Elle occupe la 8ème place à l’importation et le 74ème rang à l’exportation. Le blé (froment de blé et méteils) et les engrais sont les deux principales marchandises importées de la Russie au cours de la période 2018-2020. Ces deux produits ont un poids respectif de 65% et 17% dans les importations du Cameroun provenant de la Russie en 2020 ; positionnant ainsi ce dernier au premier rang des fournisseurs de ces produits au Cameroun.

Avec l’Ukraine, le déficit de la balance commerciale s’accentue de 60% en 2020 en glissement annuel et se chiffre à 64,1 milliards de FCFA contre 40,1 milliards de FCFA enregistré en 2019. Par rapport aux échanges globaux, l’Ukraine est le 19ème partenaire commercial en 2020, occupant ainsi la 15ème place à l’importation et la 93ème place à l’exportation.

Les produits en fer, fonte et acier représentent environ 95% des importations, plaçant ainsi ce pays à la première position des fournisseurs du Cameroun en produits en fer, fonte et acier.

Le conflit armé entre les deux pays perturbe, d’ores et déjà, les chaînes d’approvisionnement des produits fournis au Cameroun par ces derniers. Cette situation est de nature à engendrer la hausse des coûts à l’importation et, par conséquent, se traduire par l’augmentation des pressions inflationnistes en général, plus accentuées sur les produits provenant de ces deux pays, notamment la farine de blé et ses produits dérivés (le pain, pâtes alimentaires, etc.), les engrais et certains matériaux de construction.