Cameroun : déjà près de 22 milliards Fcfa dépensés contre le coronavirus

Révélation ministre de la Santé publique qui a fait le point, ce 22 juillet 2020, sur l’état des finances de la riposte contre la pandémie au Cameroun.

Le ministre de la Santé publique était l’invité du journal de 2h 30 sur la télévision nationale. Il a saisi cette tribune pour faire le point de la propagation du coronavirus au Cameroun, notamment le volet de la dépense qui provoque beaucoup de débats au sein de l’opinion.

Le ministre Manaouda Malachie a ainsi révélé que près de 22 milliards Fcfa ont déjà été dépensés dans le cadre de cette riposte.

Dans le détail, plus de 19 milliards Fcfa ont été puisés dans le compte du Trésor public a révélé le ministre, 2 milliards dans le compte Bgfi et plus de 150 millions Fcfa dans le compte de Uba Bank.

Le ministre de la Santé a aussi précisé les poches de dépenses. 4 milliards ont servi à la construction et l’équipement de 12 centres d’isolement : un dans chaque région et deux dans les aéroports de Douala et Yaoundé.

2 milliards Fcfa ont été transférés dans les régions, aux gouverneurs et aux délégués régionaux de la Santé publique, pour la prise charge des malades.

Un milliard pour les tests, 11 milliards Fcfa pour le matériel médical et plus de 800 millions Fcfa pour assurer les mises en quarantaine.

Manaouda Malachie assure que toutes les dépenses ont été faites en respectant les procédures de passation des marchés. Lesquelles ont ensuite été introduites au ministère des Finances pour le déblocage des fonds.

Par cet exercice, le ministre de la Santé publique entend faire preuve de transparence, alors que des soupçons de surfacturations et de détournements de fonds destinés à la riposte fusent. Soupçons notamment portés par le député Sdf Jean Michel Nintcheu.