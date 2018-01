Cameroun : démarrage des « grands projets de deuxième génération » en 2020

Le Cameroun projette de lancer dĂšs 2020, « les grands projets de deuxiĂšme gĂ©nĂ©ration » devant permettre au pays d’atteindre l’Ă©mergence Ă©conomique Ă l’horizon 2013, a dĂ©clarĂ© le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’AmĂ©nagement du territoire (MINEPAT) Louis Paul MotazĂ©.« Dans le cadre du renforcement de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des finances publiques, le gouvernement s’emploie Ă informer tous les acteurs Ă©conomiques, sur les projets financĂ©s par le BIP, Ă travers les diffĂ©rents supports et moyens de communication », a –t-il dit, lors du lancement du Budget d’investissement public (BIP) 2018.

Le BIP 2018 se concentre sur la finalisation et la mise en service des grands projets de premiÚre génération et des projets en cours.

Il devrait permettre de jouer rapidement le rĂŽle qui est attendu d’eux, pour permettre au secteur privĂ© de prendre le relais de l’investissement public.