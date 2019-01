Cameroun : démarrage des inscriptions sur les listes électorales

Elections Cameroon (Elecam) a officiellement débuté ce mercredi les inscriptions sur les listes électorales sur toute l’étendue du territoire camerounais.

Erik Essousse, le directeur général d’Elecam a annoncé ce mercredi 2 janvier le début des inscriptions sur les liste électorales. Une action qui cadre avec les dispositions du Code électoral qui prévoient le toilettage des listes électorales entre le 1er janvier et le 31 août de chaque année. « Le processus que nous avons lancé ce jour entre dans le cadre de la révision et non de la refonte des listes électorales » précise-t-il.

La dernière opération qui vient de s’achever avait permis l’enregistrement de 6 667 754 inscrits dont 19 420 à l’étranger. 3,5 millions de Camerounais avaient voté à l’élection présidentielle du 7 octobre 2018, soit un taux de participation de 53,85 %.

Selon le calendrier électoral, le Cameroun organisera au moins deux élections en 2019, notamment les législatives et les municipales prévues au mois de septembre prochain. Précisons que ces inscriptions concernent aussi les représentations diplomatiques du pays à l’étranger.