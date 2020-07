Cameroun : démission du rédacteur en chef de la télévision Canal 2

Carole Yemelong a présidé sa dernière conférence de rédaction ce 15 juillet 2020 avant de dire son au revoir à la télévision dont le siège est basé dans la capitale économique Douala.

Carole Yemelong, formé notamment à l’Institut universitaire Siantou quitte Canal 2 ce 15 juillet. Après avoir franchi plusieurs marches de responsabilités au sein de ce groupe de médias. Elle qui a également été beaucoup écouté sur les ondes de la radio britannique BBC justifie son départ par le vœu entre autres de réorienter sa carrière.

Ci-dessous son texte de démission:

« Bonjour à tous.

J’ai dirigé ce matin, ma dernière conférence de redaction à Canal 2 International. Et je passe avec vous ma dernière journée de travail ici. Il n’est plus un secret pour personne que j’ai été souffrante ces derniers mois. J’ai eu du mal à récupérer. Le stress, la fatigue de ces années de boulot ont eu raison de mon état de santé et de ma volonté de fer. Je suis obligée de marquer une pause et de réorienter ma carrière.

Ces dix dernières années passées à Sweet Fm et Canal 2 ont été pour moi des années d’accomplissement. J’ai pu, avec le concours de chacun d’entre vous, vivre des moments exaltants dans ce métier que nous aimons tous. C’est l’occasion pour moi de vous dire merci.

Infinie gratitude…

À Emmanuel Chatue qui me fait une confiance presqu’aveugle. Pdg, vous m’avez permis de repousser mes limites, de réaliser ce dont je ne me croyais pas capable. Tour à tour rédacteur en chef de Sweet fm, Coordonnateur de la Production, Directeur des programmes, cumulativement depuis septembre 2018, avec les fonctions de Rédacteur en chef de Canal 2 International , et présentatrice depuis 2013, de prestigieux programmes phares de la chaîne… Je ne pouvais rêver de mieux. Merci de vos précieux conseils et leçons de vie. Je sais que je vais continuer à en bénéficier….

À Colette Chatué. La Directrice des Opérations. Dans l’ombre, elle m’a été de précieux conseils et d’un soutien sans faille. Surtout dans des moments décisifs. Elle a su me rappeler qu’une femme n’a le droit d’échouer que si elle a tout donné pour reussir. Merci aussi pour cette présence. Vous êtes l’âme de cette chaîne.

À Joseph Fotso. Mon Dg. Mon n+1. Le Mourihno (pour moi c’est le meilleur entraineur de foot de tous les temps) des Dg. Devenu mon grand frère au fil de cette collaboration.

Merci d’avoir fait en sorte que je donne le meilleur de moi. Vous qui croyiez en moi, même quand moi-même je n’y croyais plus. Merci pour la patience, les encouragements quand, comme tout humain, je cumule les erreurs.

À Abel Fotso. Le premier à éprouver mes qualités (si tant est que j’en ai) de manager. Vous avez su me soutenir surtout au creux de la vague. Et parfois quand au bout du rouleau, j’étais prête à abdiquer.

Gratias tibi…

A tous mes collègues et collaborateurs, trouvez ici l’expression de ma profonde gratitude. Votre enthousiasme, votre engagement, votre disponibilité m’ont si souvent permis d’atteindre nos objectifs.

En reconnaissance de tout cela, je dis… On se retrouve plus vite que vous ne le croyez. Car je ne suis pas partie. Je fais juste une pause, une parenthèse…Et je ne serais jamais loin de la chaîne verte… Elle n’a jamais été aussi près de moi.

À très bientôt! «

Carole Yemelong

.