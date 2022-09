Cameroun-dépigmentation : Carimo annonce une perte de 15 millions de F

Suite à la descente du ministère de la Santé dans les locaux de Carimo, un comité annonçant la valeur des pertes a été commis.

15 000 000 F. C’est la somme perdue par l’entreprise de Cosmétique, portée par l’entrepreneure Camerounaise, Carine Moungoué. A travers un communiqué daté du 1er septembre 2022, l’entreprise déplore l’intervention du gouvernement qui a abouti à la saisie de ses produits.

L’entreprise semble déçue de cette intervention. « Nous tenons à préciser qu’au lendemain de la première sortie du ministre de la santé publique, nous avions procédé au retrait et à l’arrêt de la commercialisation systématique des produits dits prohibés et avions engagé par la même occasion des procédures à des fins de régularisations ».

Par ailleurs, l’entreprise indique que, « en date du 23 août un dossier portant sur l’homologation des produits Carimo a été déposé en bonne et due forme. Aussi des voies administratives contiuent jusqu’à ce jour d’être explorées dans le but de rétablir tant sur le plan national qu’international, l’image de Carimo ».

Cette descente du Minsanté sur le terrain intervient quelques semaines après le reportage de France 24 sur la dépigmentation au Cameroun.

L’opération selon le gouvernement a cours dans les régions du Centre, de l’Est, du Littoral et de l’Ouest jusqu’au 9 septembre 2022, intervient quelques jours seulement après la décision du ministre de la Santé Publique interdisant la fabrication, la circulation des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, contenant de l’hydroquinone et ses dérivés, le mercure et ses dérivés ainsi que les corticoïdes.

« Toutes ces substances sont nocifs pour la santé et sont à l’origine des maladies en pleine recrudescence comme le diabète, le cancer, l’hypertension artérielle pour ne citer que celles-là », a précisé le Dr Solange Kouakap, Inspecteur Général des Services Pharmaceutiques et des Laboratoires et Chef de la mission.