Cameroun : dernier smash pour Christelle Nana

La capitaine de la sélection nationale a annoncé prendre sa retraite internationale après 14 années au service de son pays.

C’est avec la tête haute et le sentiment du devoir accomplie que Christelle Nana quitte le six national de volleyball. Elle qui aura marqué d’une empreinte indélébile, l’âge d’or du volleyball camerounais.

L’ancienne capitaine de l’équipe nationale fait partie de ceux qui ont hissé le Cameroun sur le toit de l’Afrique. Elle a notamment enchainé trois victoires consécutives de la Coupe d’Afrique des nations dames (2017, 2019 et 2021).

Ses 14 années avec l’équipe nationale, c’est aussi une médaille d’argent remporté aux Jeux Africains en 2019. Élue Meilleure attaquante au Championnat d’Afrique de volleyball féminin en 2013, elle aura également participé au championnat du monde en 2014 en Italie et au Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro.

Mais comme toute bonne chose a une fin, le glas a été sonné pour la volleyeuse. «C’est avec un sentiment partagé de tristesse et d’accomplissement que je vous annonce ma retraite internationale » écrit Christelle sur ses réseaux sociaux.

De quoi l’épargner de tout sentiment de regret. Car, elle aura tout donné pour la mère-patrie. « Après 14 années dévouées en équipe nationale où j’ai enchaîné championnats et sélections, je ressens un réel besoin de dégager plus de temps pour moi afin de me reposer, consacrer plus de temps à mes proches et avancer dans mes projets. Porter le maillot du Cameroun a été un honneur et une fierté pour moi », souligne Christelle Nana.

Véritable polyvalente, la désormais ancienne capitaine n’a pas toujours été une adepte du volleyball. Ses débuts en sports se font avec la balle orange. Sans doute influencée par son grand-frère, le basketteur Kleber Nana.

Puis, elle s’est lancée dans le handball. Une aventure qui ne sera pas de longue durée. La passionnée de sport va même aller jusqu’à chausser des crampons pour taper dans un ballon rond.

Au finish, son frère va l’orienter vers le sport qui lui a tout donné, le volleyball.

Ses débuts en volley, elle le fait au centre de formation de la cité universitaire de Yaoundé 1. Elle y passe trois ans. Ensuite, elle dépose ses valises à Trinity volleyball, puis du côté de Bafia volleyball évolution.

Ses atouts techniques individuels ont rapidement séduit le club VBC Chamalières en France qui n’a pas manqué de faire signer l’athlète d’1m84.

Elle sort ainsi par la grande porte et laisse la place à la nouvelle génération. Prochain défi pour la team Cameroun, de volleyball dames le Championnat d’Afrique en 2023.