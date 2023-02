Cameroun : des acteurs s’attaquent aux causes de la sous-performance des PME

Des chefs d’entreprise, des femmes et des jeunes ont bénéficié d’une formation organisée les 21 et 22 février 2023 par le Centre des petites entreprises et de l’entrepreneuriat (SBEC) de la fondation Denis et Lenora Foretia.

A travers son projet intitulé : « Promouvoir la prospérité et la liberté économique des femmes et des jeunes au Cameroun », le Centre des petites entreprises et de l’entrepreneuriat (SBEC) de la fondation Denis et Lenora Foretia entend rendre les entreprises plus performantes. C’est dans ce cadre que du 21 au 22 février 2023, le coup d’envoi d’une formation au profit des chefs d’entreprises, des jeunes et des femmes a été donné à Yaoundé.

Il s’agit d’un programme de formation complet d’une durée de six mois afin de permettre aux entrepreneurs, futurs entrepreneurs d’acquérir des compétences viables de gestion et affaires, processus réglementaires, finances et autres capacités nécessaires à l’amélioration globale. Les structures visées sont les petites entreprises, les très petites entreprises et des moyennes entreprises autant formelle qu’informelle.

Concrètement, il s’agit d’accompagner les PME dans le processus d’élaboration et de livraison d’un plan d’affaires global complet ; la mise en place d’un leadership efficace et efficient. Les organisateurs expliquent également aux participants le processus de passage du secteur informel sans heurts au secteur formel.

Toujours dans le cadre de cette formation, il est enseigné aux chefs d’entreprises les stratégies de marketing et de vente actualisées, abordables et adaptées à leur secteur d’activité et à leur niveau de développement.

Le chef des opérations de la fondation, Jean-Blaise Nkong indique que : « L’idée est de nous attaquer à l’environnement des PME, de travailler à l’amélioration des PME pour leur permettre d’être plus robustes et d’être capables de de créer des emplois. » Il existe également un volet plaidoyer, fait-il savoir. « Ici il est question pour nous de plaider à l’amélioration des conditions de travail. »

Les entreprises qui se démarquent à l’issue de la formation bénéficieront de l’accompagnement et du soutien organisationnel et administratif de la SBEC.

Essama florence, l’une des participantes, par ailleurs cheffe d’entreprise, se confie : « Je me suis lancée dans l’agriculture et l’élevage sans au préalable avoir toutes ces informations que j’ai reçues ce matin. Notamment comment formaliser mon entreprise, comment gérer, comment avoir des visions sur, 1, 2 et 3 ans ». « … de tout ce que nous avons appris ce matin, j’ai eu des informations que je n’avais pas, bien que je sois déjà dans l’entrepreneuriat. C’est un plus qui me booste et qui me motive à faire plus d’efforts pour m’établir en tant que grande entreprise ».