Cameroun: des avocats privÃ©s d’accÃ¨s aux sÃ©paratistes extradÃ©s du Nigeria

Des avocats camerounais essayent en vain depuis lundi de « rencontrer les sĂ©cessionnistes » anglophones emprisonnĂ©s Ă YaoundĂ© après avoir Ă©tĂ© extradĂ©s du Nigeria en dĂ©but de semaine, a appris l’AFP jeudi auprès de l’un d’eux.

Me Claude Assira a expliquĂ© s’ĂŞtre rendu Ă deux reprises, en compagnie de deux autres avocats, au SecrĂ©tariat d’Etat Ă la DĂ©fense (SED), le siège de la gendarmerie Ă YaoundĂ©, oĂą 47 sĂ©paratistes de l’ouest anglophone, dont leur leader et « prĂ©sident » autoproclamĂ©, Sisiku Ayuk Tabe, sont supposĂ©s dĂ©tenus depuis leur extradition au Cameroun lundi.

« Nous nous sommes hĂ©las trouvĂ©s confrontĂ©s Ă un obstacle du fait du manque de coopĂ©ration des hommes en tenue (gendarmes) sur place (qui ont affirmĂ©) avoir besoin d’une autorisation du Commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé », a-t-il prĂ©cisĂ© Ă la presse.

« Le Commissaire du gouvernement s’est lui aussi rĂ©vĂ©lĂ© inaccessible », a-t-il poursuivi.

Parmi les trois avocats figure FĂ©lix Agbor Nkongho, un des leaders de la contestation anglophone depuis plus d’un an, emprisonnĂ© mi-2017 et libĂ©rĂ© en septembre par un dĂ©cret prĂ©sidentiel.

« Les démarches entreprises se poursuivront dans les formes et délais de droit juste pour permettre aux mis en cause de bénéficier des garanties prévues par les lois de la République », a assuré Me. Assira.

Le « président » du mouvement séparatiste anglophone, Sisiku Ayuk Tabe, détenu au Nigeria depuis le 5 janvier, a été extradé lundi au Cameroun avec 46 de ses partisans, considérés comme des « terroristes » par Yaoundé, selon Issa Tchiroma Bakary, porte-parole du gouvernement camerounais.

« Ils risquent la torture et des procès partiaux devant des cours militaires camerounaises », avait affirmĂ© mardi Ă l’AFP Ilaria Allegrozzi, chercheuse Ă l’ONG Amnesty International.

Avant l’extradition de ces sĂ©paratistes, 125 personnes Ă©taient dĂ©jĂ dĂ©tenues Ă YaoundĂ© dans le cadre de la crise anglophone, selon Me Agbor Nkongho, demandant aux autoritĂ©s de dialoguer avec les sĂ©cessionnistes, une option que n’envisage pas le gouvernement, d’après M. Tchiroma.

« Nous devrions leur parler! Ce pays devrait parler à chaque citoyen », a écrit Agbor Nkongho sur les réseaux sociaux.

Le Cameroun se prĂ©pare Ă des Ă©lections – dont la prĂ©sidentielle – fin 2018. Selon les observateurs, la profonde crise socio-politique que YaoundĂ© traverse dans ses rĂ©gions anglophones pourrait perturber ces scrutins.