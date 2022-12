Du 22 novembre au 9 décembre 2022, le campus numérique Francophone (CNF) de Yaoundé a formé des étudiants des sciences exactes sur l’utilisation du numérique pour les publications en sciences fondamentales.

Après trois semaines de formation sur le thème : « l’utilisation du numérique pour les publications en sciences fondamentales », des étudiants des sciences exactes ont reçu leurs attestations au Campus numérique francophone de l’AUF à Yaoundé, le vendredi 09 décembre 2022. La formation concernait spécifiquement les apprenants en sciences fondamentales, les étudiants en mathématique, physique, chimie, biologie. Ils sont pour la plupart en cycle de recherche et entendent faire des publications en ligne. Le responsable du campus numérique francophone de Yaoundé, William Kamdem explique que le choix du thème, est motivé par la volonté L’AUF de promouvoir les publications scientifiques en ligne et surtout les publications d’obédience francophone.

L’objectif de ces ateliers est de faire découvrir et maîtriser les outils de recherche sur Internet. Koularambaye Rodolphe, étudiant tchadien en biologie estime que cela est fait. « A terme, nous pouvons dire que cette formation était importante d’une manière générale», déclare le jeune chercheur. Il confie qu’avant d’effectuer ladite formation, il éprouvait d’énormes difficultés à rédiger et publier un article scientifique. « En tant que biochimiste, au départ, ce n’était pas évident de produire un bon article scientifique avec des formules et structures chimiques. Nous l’avons appris ici, et tout est devenu lucide avec l’outil Latex. Il fallait surmonter tellement de tracasseries sur le logiciel Word office », lâche-t-il. « Avec la découverte d’un nouveau logiciel, Latex, nous avons désormais des outils qu’il faut pour publier un bon article, surtout grâce à l’utilisation des différents packages qu’on a acquis durant cette formation», ajoute Koularambaye avec assurance.

Safokem Adin, doctorant en mathématiques à l’université de Yaoundé 1 qui fait également une grande découverte. Le chercheur indique que les connaissances acquises permettront d’étoffer son CV. Il a appris durant ces trois semaines à faire « la recherche bibliographique et la fouille des données scientifiques. » Il sait aussi et désormais mettre sur pied un projet d’articles ; choisir un bon journal et soumettre un article. « Nous avons vu comment faire une recherche à travers certains moteurs de recherches. Avec Word, nous avons des difficultés à saisir des formules mathématiques.» Ce chercheur en mathématiques entend mettre en application les connaissances acquises dans les brefs délais.