Cameroun : des doctorants sollicitent les facilités d’accès à la bibliothèque de l’UCAC

Ils ont émis le vœu à l’issue du 2ème regroupement du collège doctoral « Humanités et Sociétés », organisé du 24 au 28 avril 2023, dans le campus de l’Université Catholique d’Afrique Centrale, de Yaoundé.

Du 24 au 28 avril 2023, l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), a organisé une session de renforcement de capacités en faveur des doctorants-chercheurs de l’’Afrique centrale et des Grands Lacs. Les travaux pilotés par des experts d’Afrique et d’Europe étaient axés sur les modules de professionnalisation et rédaction d’articles scientifiques. Pendant quatre jours de travail, il était question pour les doctorants regroupés en atelier de capitaliser.

La présidente du Conseil scientifique de l’UCAC, Pr Marie-Thérèse Mengue note qu’au moins 80% des étudiants sont très avancés dans leurs travaux. « Quelques-uns ont déposé leurs thèses et sont en attente de la soutenance, une bonne franche a entamé la rédaction de la thèse et devra l’achever au courant du dernier trimestre de l’année en cours. Pour une minorité les efforts doivent être faits pour construire leurs objets de recherches et consolider leurs cadres théoriques et méthodologiques. »

L’objectif des travaux était de fournir aux doctorants des outils théoriques et surtout pratiques pour les aider à mieux acquérir l’ingénierie nécessaire pour faire d’eux des experts sur le plan académique et scientifique, et, sur le plan de la recherche action. « La particularité de cet axe était l’organisation de mini soutenances en situation réel pour apprécier le degré d’assimilation et des enseignements reçus par les apprenants. », fait savoir la cadre de l’UCAC.

« Sur la formation doctorale, il y’a évidemment pas grand-chose à reprocher. » soutient, Télesphore Sime Ngando, représentant de l’Institut de recherche pour le développement (IRD). Pour lui, son institution travaille sur les mécanismes à mettre en place pour rendre efficace, les connaissances en Sciences humaines et sociales (SHS). Le patron de l’IRD confie que ce triptyque est au cœur d’un enjeu en Afrique centrale, où les forces en matière de recherche et de formation se situent plutôt dans le domaine de l’environnement et de la santé.

Les doctorants venus de l’Afrique centrale et des Grands Lacs, dans le cadre du 2ème regroupement du collège doctoral « Humanités et Sociétés » émettent un sentiment de satisfaction après plus de quatre jours d’apprentissage. « Pendant ce regroupement, vous nous avez donné les instruments nécessaires pour penser l’après thèse, en termes d’insertion et de déploiement dans le monde l’emploi. » « Elles nous ont permis de mieux saisir les enjeux du financement de la recherche en sciences sociales », déclare la porte-parole des doctorants, Edith Ekodo Marguerite.

Toutefois, les doctorants sollicitent l’accompagnement de l’AUF dans un programme de post doctorat afin de permettre le suivi des travaux et approfondir certaines questions en lien avec leurss recherches doctorales.

Egalement, : « la mise en place d’un mécanisme qui facilitera l’accès des doctorants du Collège aux différentes bibliothèques des sciences humaines et sociales de l’Université Catholique d’Afrique Centrale. Elle compte plus de 150000 ouvrages, ce qui fait d’elle l’une des bibliothèques les plus fournies de l’Enseignement supérieure au Cameroun. »

