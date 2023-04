Cameroun : des femmes autochtones formées sur la restauration des paysages agro-pastoraux

SUHUCAM a organisé un atelier de trois jours pour impliquer les femmes indigènes dans la restauration des terres agro-pastorales dégradées.

Support Humanity Cameroon (SUHUCAM) du 6 au 8 avril 2023, a mené une série d’activités environnementales dans la communauté de Bamunkumbit, dans la région du Nord-Ouest du Cameroun. Le 6 avril, l’organisation a organisé un atelier de renforcement des capacités avec 45 femmes indigènes Mbororo des villages Awing, Balikumbat et Bamunkumbit à l’Ardorate de Bamunkumbit. Les femmes ont reçu une formation sur le changement climatique et son impact sur les moyens de subsistance de la population locale, la création d’une pépinière de légumes, la gestion d’un jardin potager biologique, le compostage et les techniques de base de commercialisation de leurs produits locaux.

« Cette formation est très importante pour nous. SUHUCAM ne nous a présenté cette activité que l’année dernière. Nous avons demandé plus de formation. Aujourd’hui, j’ai appris beaucoup de choses nouvelles et je suis sûre que mon exploitation agricole sera meilleure cette année », Mariama Issah, cadre du groupe Ma’ate Mbororo Women Common Initiative (MAMWA-CIG), exprime sa satisfaction à la fin de l’atelier.La deuxième phase du programme de sensibilisation était consacrée à la formation pratique et à la plantation d’arbres.

Pour compléter les activités, des intrants agricoles comprenant des semences améliorées, des arrosoirs, des brouettes, des seaux, des pulvérisateurs, des houes et des coutelas ont été distribués aux bénéficiaires. À la fin de cet exercice, Abiba Manou, la présidente du MAMWA-CIG, n’a pas pu cacher ses sentiments. « Lorsque nous avons commencé l’année dernière, je ne savais pas que les choses allaient être aussi sérieuses. Beaucoup de femmes n’étaient pas motivées mais aujourd’hui, beaucoup demandent à rejoindre notre groupe et à bénéficier de ce projet. Le nombre de membres de MAMWA-CIG est passé de 30 à 50 et de plus en plus de femmes et de mères célibataires expriment leur intérêt pour cette initiative ».