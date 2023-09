Cameroun : des formateurs à l’école d’apprentissage des pratiques d’éducation inclusive

A travers son programme ‘’Apprendre’’, l’Agence universitaire de la francophonie (AUF), en partenariat avec le ministère de l’Education de base, cherche une meilleure approche pour l’éducation des personnes vulnérables.

C’est dans ce cadre qu’un séminaire axé sur la formation de formateurs des formateurs dans la mise en œuvre des pratiques d’éducation inclusive est organisé à Yaoundé. Les travaux qui se déroulent du 18 au 22 septembre 2023, sonnent comme un processus de spécialisation des enseignants. « Un premier atelier avait eu lieu, celui-ci va véritablement permettre à ces enseignants d’achever leur kit d’outil qui va leur permettre de se démarquer comme des enseignants inclusifs », fait savoir Evang Assembe, point focal du programme ‘’Apprendre’’ au ministère de l’Education de base. Par ailleurs, inspecteur pédagogique chargé de l’enseignement primaire au ministère de l’Education de base.

Ce formateur des formateurs explique qu’il s’agit d’offrir aux participants les outils de stabilité, de socialisation, et des outils qui améliorent les fonctions cognitives des enfants.

A l’issue des travaux, les enseignants doivent pouvoir repérer les enfants vulnérables dans les salles de classe et les aider à résoudre leurs problèmes respectifs. Il s’agit entre autres des élèves dyslexiques, qui confondent les lettres de l’alphabet français qui se ressemblent. Le point focal du programme ‘’Apprendre’’ évoque également les cas des dyscalculiques, qui ont des troubles d’apprentissage des mathématiques, les dysphasiques qui éprouvent des difficultés à dire un message verbal. Non sans oublier les enfants de réfugiés et déplacés internes qui souffrent de syndrome post-traumatique.

Modernisation du système éducatif

Parallèlement au séminaire précédent qui s’intéresse à l’éducation de base, le programme ‘’Apprendre’’ entend professionnaliser l’enseignement secondaire. C’est dans cette visée qu’un atelier de formation sur le thème : « renforcement des capacités des conseils d’enseignement dans les établissements du secondaire », se tient dans le même cadre. Il s’agit ici de faire fonctionner les conseils d’enseignement comme de véritables communautés d’apprentissage. « Nous voulons constituer une communauté d’apprentissage assez large pour que les conseils d’enseignement de chaque établissement scolaire soient connectés avec ceux des autres établissements pour partager les bonnes pratiques », confie Ayong Bertin, point focal du programme ‘’Apprendre’’, au ministère des Enseignements secondaires (MINESEC). L’inspecteur des services n°3 au MINSEC, révèle qu’il a été constaté que, les conseils d’enseignement, surtout les animateurs pédagogiques ont un peu abandonné cette fonction parce qu’ils ne sont pas en capacité.