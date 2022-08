Cameroun : des fortes pluies annoncées dans les régions du Littoral, Sud-Ouest, Nord-Ouest et Extrême-Nord

Selon des études prévisionnelles de la Direction de la Météorologie nationale, plusieurs régions du pays vont connaître du 13 au 19 août 2022 des pluies à hautes intensité.

Il faut revoir son programme ces jours-ci. Ou alors, prévoir un parapluie. Ça, c’est si on est du côté des régions du Littoral, Sud-Ouest, Nord-Ouest, Extrême-Nord, Ouest et l’Adamaoua. Une étude réalisée par la Direction de la Météorologie nationale, annonce qu’il va pleuvoir des chats et des chiens et ce dès le 13 août jusqu’au 19 du même mois. Le document précise que les villes qui seront les plus touchées sont celles de Mundemba, Bamenda, Douala, Tibati, Tiko, Nkongsamba, Yagoua et Kaelé.

Par ailleurs, durant la période allant du 20 au 26 août, les régions citées plus haut seront encore l’objet des pluies à forte intensité. Pour ce qui est des autres régions du pays, des pluies sont également pressenties. Mais, à la différence qu’elles seront moins fortes.

Et ceci, indique que le rapport n’est pas sans impact significatif. Dans la région septentrionale du Cameroun par exemple, les conséquences seront au niveau des inondations, l’érosion du sol et la destruction des cultures. Face à cela, la Direction de la Météorologie nationale suggère d’effectuer le nettoyage régulier des drains afin d’éviter les eaux stagnantes et d’éviter de cultiver sur les flancs de collines.