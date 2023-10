Cameroun : des investisseurs Chinois en quête d’opportunités

Lors de leurs échanges, le Mincommerce a évoqué plusieurs pistes de collaboration entre les investisseurs chinois et le Cameroun. Parmi ces pistes figurent la riziculture, la culture du palmier à huile et la pisciculture, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la SND30. Ce plan vise à renforcer la production et la transformation locales, en ligne avec les objectifs de croissance économique du pays et les opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).