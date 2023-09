Cameroun : des investisseurs Luxembourgeois veulent construire un hôpital à Kribi

Ils ont été reçus chez le ministre de la Santé publique ce 04 septembre 2023.

Une délégation d’avocats et investisseurs luxembourgeois a été reçue ce 04 septembre 2023 par le Ministre de la Santé Publique, Dr Manaouda Malachie. Ils sont venus présenter un projet de construction d’un hôpital à Kribi. Les plénipotentiaires du cabinet ARENDT envisagent de développer des infrastructures dans plusieurs secteurs de notre économie. Yves Lacroix et sa suite ont dit être prêts à apporter leur expertise dans la structuration, le cadrage et le développement au Cameroun.