Le projet global «Durabilité et valeur ajoutée dans les chaînes d’approvisionnement agricoles (ProCOTON)» organise la cérémonie d’ouverture des Journées Portes Ouvertes (JPO) de, l’incubateur/accélérateur textile du Cameroun CAMTEX le 29 novembre.

inancé par la Coopération allemande, l’objectif de ce nouvel outil au service de l’entrepreneuriat est de faire émerger et d’accompagner des start-ups artisanales et industrielles textiles au Cameroun. Le lancement officiel de ces JPO sont couplées au lancement de l’appel à candidatures (ou projets) et s’articuleront sous la forme d’une caravane itinérante devant sillonner le triangle national pendant une quarantaine de jours.

Il s’agira, durant cette période, d’aller à la rencontre des artisans, entrepreneurs et PME de la filière coton-textile-confection à travers le pays (de Yaoundé à Maroua en passant par Foumban, Baham, Mbouda, Bamenda, Douala, Garoua, etc.), pour les informer, les sensibiliser et les convaincre de produire et façonner des idées de projets éligibles à un accompagnement au sein de CAMTEX LAB.

Il découlera, grâce à CAMTEX LAB, d’identifier, sélectionner et accompagner des « jeunes pousses » dans la conceptualisation, le démarrage et/ou le développement de leur projet textile. L’objectif induit est également de promouvoir l’idée que des investissements textiles – petits et moyens – focalisés sur des débouchés commerciaux locaux, régionaux et/ou internationaux ont une réelle légitimité en Afrique centrale tant sur le plan commercial que financier. C’est dans cette optique que Gherzi Textil Organisation AG et Interactions ont été mandatés par la GIZ/ProCOTON pour concevoir et préparer la mise en œuvre de CAMTEX LAB.

Les initiateurs de CAMTEX LAB dont la Coopération allemande à travers ProCOTON ambitionnent de développer ce nouvel outil à travers : Un programme innovant complémentaire de la vision industrielle de la filière coton- textile-confection telle que formulée par la Stratégie Nationale de Développement (SND30) ; Miser sur le dynamisme de jeunes entrepreneurs camerounais pour élargir les axes de développement stratégique de la filière textile locale ; Créer un nouvel outil au service de l’entrepreneuriat textile camerounais en réponse aux enjeux du contexte local. Des services spécialisés haut de gamme : Développement des services spécialisés de haut niveau pour offrir un accompagnement sur mesure aux incubés sélectionnés ; Contribution à l’émergence de nouvelles PMIs textiles au Cameroun focalisées sur différents marchés (local, régional et international).

