Cameroun : des leaders politiques défendent la cause des enseignants

Le député Cabral Libii et Serge Espoir Matomba dénoncent le traitement réservé aux professionnels de la craie qui revendiquent leurs droits.

Pour la troisième semaine après la rentrée scolaire du 04 septembre, des enseignants du secondaire regroupés au sein du collectif « On a trop supporté » (OTS) reconduisent la grève pour une semaine de plus. Sur les images qu’ils publient depuis plusieurs régions du pays, l’opération de débrayage est en cours.

Au Lycée technique de Souza dans le Moungo, au lycée bilingue de Bourha, au lycée de Katoual à l’Extrême-Nord, au lycée bilingue de Mambanda à Douala, au Lycée bilingue de Loum chantier gare ou encore au Lycée d’Ekite à Edéa dans le Littoral, « OTS saison 2 » a démarré ce 18 septembre 2023 suite à un communiqué de reconduction de l’opération « craie morte » en date du 17 septembre.

Cette communication rappelle que plusieurs enseignants ont été interpellés la semaine dernière, subissant des « menaces » et « l’intimidation » de la part des autorités administratives. Au lycée de Mom Gare, le sous-préfet de Makak a suspendu M. Andre Gislain Bayiha de son poste de responsable de président de l’amicale des personnels du lycée à « titre conservatoire ».

Ce qui pour Cabral Libii, « devient vraiment scandaleux ! ». Le député se demande si le ministère de l’Administration territoriale se substitue au ministère des Enseignements secondaires. « D’abord les gouverneurs, ensuite les préfets, maintenant les sous-préfets. Qu’y a-t-il au juste ?» s’interroge-t-il dans une publication.

« Non et non ! » « Arrêtons de les ridiculiser »

Dans un autre post, l’homme politique présente le problème, qui est selon lui, la dette de 76 milliards de FCFA de l’Etat aux enseignants, laquelle devrait courir jusqu’en 2026, selon les autorités. « Il faut payer 76 milliards des arriérés que seule la gabegie a fait exister. Paul Biya instruit de les payer depuis mars 2022. Au lieu de reléguer cette honteuse histoire très vite au passé, en septembre 2023 on dit aux enseignants que ce sera jusqu’en 2026 ». « Non et non ! », s’offusque le président national du Pcrn par ailleurs enseignant d’université.

Sur ce, Serge espoir Matomba appelle à honorer l’enseignant qui prépare à tout corps de métiers. L’enseignant « mérite beaucoup de respect ». Pour le président national du PURS, « vouloir transformer en débat les revendications des enseignants sur leurs droits est une honte ; ces personnes sacrifient tout pour éduquer nos enfants, elles ne demandent pas la lune, arrêtons de les ridiculiser », martèle l’homme politique.