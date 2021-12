Cameroun : des mères noël aux côtés des orphelins

A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Association des Nouvelles femmes Dynamiques africaines (ANFDA) a offert le 12 décembre 2021, une centaine de cadeaux aux orphelins.

Une vingtaine d’orphelinats de la ville de Douala ont reçu des cadeaux de l’ANFDA. Ces dons s’inscrivent dans le cadre des activités menées par ladite association à l’approche des fêtes de fin d’année. Ce sont une centaines de dons qui ont été distribués aux orphelins et aux filles-mères célibataires et déplacés ou défavorisés des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

« La nécessité d’aider les enfants orphelin nait de la volonté de leur donner une petite fierté, alors qu’ils n’ont rien fait pour mériter ce sort. Ces enfants ont besoin d’être choyés et accompagnés comme nos propres enfants qui ont eu la chance d’évoluer au sein d’une famille. Tout ce que nous pouvons demander aux parents aujourd’hui c’est de nous aider à aller de l’avant en offrant à ces enfants orphelins le minimum dont ils ont besoin », explique Valerie Tchedjou, la présidente de l’ANFDA.

Notons que l’arbre de Noël n’est en réalité que l’une des nombreuses activités de l’Association des Nouvelles femmes dynamiques africaines. Comme autres activités, l’ANFDA scolarise des centaines d’enfants défavorisés et organise tous les deux mois, en collaboration avec ses partenaires des visites de terrain pour s’assurer de l’effectivité et de la scolarisation des enfants financés, ainsi que de leur encadrement. Aussi, l’Association se sert de son carnet d’adresse et de son réseau relationnel pour insérer professionnellement les jeunes défavorisés. Elle revendique aussi le placement de plus d’une centaine d’enfants défavorisés dans diverses entreprises et organisations, à différents postes de services.