Cameroun : des morts et des blessés graves dans une altercation à Bagam

Le drame est survenu suite aux affrontements entre camps se disputant la chefferie du Groupement Bagam.

Des fils et filles du groupement Bagam dans le département des Bamboutos région de l’Ouest se sont affrontés le jeudi 16 novembre 2023. Des coups de feu, de poings, de poignards, ou de machettes ont fait des dégâts parmi les habitants de la localité et parmi les Forces du maintien de l’ordre venues pour rétablir l’ordre et séparer les protagonistes. Sur les images fixes et animées qui défilent, l’on aperçoit des blessés graves transportés sur des motos ou étalés au sol, des corps sans vie ou encore des personnes dans la débandade effrayées par des coups de feu.

Dans un message porté, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Mbouda fait le point de la situation au préfet des Bamboutos avec bilan à l’appui. Selon le document dont la copie se retrouve en ligne, deux camps se disputent pour le siège du chef de groupement. Le premier, constitué autour de Mathurin Mouoyebe Zossie, chef autoproclamé a séquestré Dieudonné Fongtendop Zossie, tête du second camp, au cours des altercations. En mission sur ordre du préfet, les éléments de la gendarmerie ont été attaqués par le camp de Mouoyebe.

Le bilan fait état de six blessés dont deux graves et quatre légers du côté des Forces du maintien de l’ordre. Du côté des manifestants, deux blessés graves, deux fusils artisanaux récupérés, un poignard, trois machettes. Le rapport signale par ailleurs la présence d’une bonne quantité d’armes artisanales dans la localité.

A noter qu’au Cameroun, l’on enregistre plusieurs conflits liés à la succession au sein des chefferies traditionnelles. Certains sont dus aux tripatouillages qui entournent la désignation des chefs traditionnels aujourd’hui.