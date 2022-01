Cameroun : des nigérians vont fournir l’énergie électrique à Douala et à Yaoundé

Il est question d’offrir une solution aux problèmes persistants de délestage et de la vétusté des installations des réseaux de transport et de distribution de l’électricité.

C’est le fruit d’un accord trouvé entre la Société nationale de transport de l’électricité, Sonatrel et le société nigériane MBH Power Limited. Cet accord octroi le marché de la rénovation du réseau électrique à Douala et Yaoundé à l’entreprisse nigériane. Cette rénovation va inclure la conception, la fourniture et le montage des postes hautes tension autour de Yaoundé et Douala.

La période d’exécution a été plafonnée à 12 mois. Et le montant de l’enveloppe pour ce travail est élevé à 9,9 milliards de FCFA. C’est ce que révèle l’avis d’attribution signé du Directeur général de la Sonatrel, Mbemi Nyaknga. Le projet de réhabilitation et de rénovation du réseau électrique bénéficie d’un accompagnement de la Banque Mondiale.

La vétusté des réseaux de transport et de distribution selon Eneo occasionnent des pertes d’environ 40% de l’énergie produite au Cameroun. Le partenariat avec MBH Power Limited va alors assurer une bonne répartition de la fourniture d’électricité et permettre d’éviter les chutes de tension.

A Yaoundé comme à Douala, les travaux selon la Sonatrel vont s’atteler à stabiliser d’abord et renforcer dans un second temps le système de transport de l’électricité. Ce qui va permettre la production d’environ 225 Kilovolt pour la ville de Douala alors que ses environs vont profiter de 90KV.

Ce projet qui couvre les régions du Centre et du Littoral va permettre de créer une liaison d’interconnexion du côté Edéa-Nkolkoumou et une liaison Nkolkoumou-Nyom 2 par une ligne double de 400 kv et la construction d’une boucle de 225 kV et 90 kV.

Depuis 2004, la société MBH Power Limited fournie des services en solution énergétique. Elle a bâti sa réputation dans le domaine de la transmission, de la distribution, l’audit énergétique et la production d’électricité conventionnelle et non-conventionnelle. L’entreprise appartenant au groupe Tolaram est aujourd’hui répartie sur le Nigeria, le Ghana, l’Inde, la Tanzanie, les Emirats Arabes Unis et Singapour.