Cameroun : des promoteurs du tourisme victimes d’arnaque

L’alerte est contenue dans une correspondance du secrétaire général du ministère du Tourisme et des Loisirs adressée aux collaborateurs régionaux et départementaux dudit ministère.

Attention, les arnaqueurs rodent sur les réseaux sociaux. Ils prennent pour cibles entre autres, des promoteurs du secteur du tourisme et des loisirs. Se faisant passer pour le secrétaire général du ministère en charge de ce secteur-là, ils ont réussi, dans leur chasse au gain facile, à arnaquer certains promoteurs. Le secrétaire général du ministère, cette fois-ci le vrai, dévoile dans sa correspondance leur mode opératoire.

Celui-ci « consiste à entrer en contact avec le promoteur via l’application « WhatsApp », se présentant comme étant monsieur Ndiori à Mamoum Paul Marcel, secrétaire général du ministère du Tourisme et des Loisirs. Au fil de la conversation, ceux-ci promettent monts et merveilles contre de fortes sommes d’argent à leur cible, et une fois le forfait commis, ils disparaissent et changent de numéros de téléphones », décrit l’administrateur civil principal. Le secrétaire soutient que ces arnaques visent à ternir l’image des hauts responsables de l’administration publique.

Pour restaurer la confiance entre le ministère et les promoteurs du secteur du Tourisme et des Loisirs ainsi l’image de l’administration, le ministère invite ses services déconcentrés à plus de vigilance. Le secrétaire prescrit à cet effet la sensibilisation au bénéfice des promoteurs régionaux et départementaux. Se désolidarisant de ces pratiques d’arnaques, Paul Marcel Ndioro à Mamoum appelle les promoteurs à « ne donner aucune suite favorable » aux « sollicitations » des arnaqueurs.