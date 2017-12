Cameroun : des vellÃ©itÃ©s sÃ©cessionnistes anglophones, Ã©vÃ©nement politique de l’annÃ©e

Des vellĂ©itĂ©s sĂ©cessionnistes des rĂ©gions anglophones du Nord-ouest et du Sud-ouest dont des partisans ont annoncĂ© « l’indĂ©pendance » symbolique le 1er octobre 2017, reste le principal Ă©vĂ©nement politique de l’annĂ©e qui aura retenu l’attention des Camerounais.Ce qui Ă©tait au dĂ©part de la contestation il y a un an des revendications professionnelles des avocats et des enseignants est devenu une affaire politique avec des Ă©lans sĂ©cessionnistes.

Pour les partisans du Southern Cameroon national council (SCNC) dont le nouvel Etat devrait s’appeler l’Ambazonie, il est temps que les 20 % de la population anglophone du pays recouvre l’indĂ©pendance, foulant au pied la rĂ©unification du Cameroun anglophone et francophone intervenue le 1er octobre 1961.

Alors que des sĂ©cessionnistes s’attèlent Ă peine Ă se donner une direction politique, que ces derniers ont dans la foulĂ©e, entrepris des actes terroristes.

Entre novembre de dĂ©cembre 2017, quinze soldats camerounais ont Ă©tĂ© tuĂ©s lors des attaques et des embuscades de la « branche armĂ©e » des sĂ©cessionnistes, une dizaine d’attentats Ă la bombe perpĂ©trĂ©s, des dizaines d’Ă©difices publics incendiĂ©s et vandalisĂ©s, des villages vidĂ©s de l’essentiel de leurs populations, tandis que des milliers d’Ă©lèves sont contraints d’abandonner le chemin de l’Ă©cole par peur de reprĂ©sailles des sĂ©cessionnistes.

Selon le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) ce sont plus de 7000 Camerounais réfugiés au Nigeria à cause de cette situation qui demandent un asile dans ce pays.

DĂ©jĂ lors de son message de vĹ“ux Ă la Nation le 31 dĂ©cembre 2016, le chef de l’Etat camerounais avait indiquĂ© que toutes les voies de dialogue sont permises, sauf celles mettant en cause « la forme de l’Etat ».

Une manière claire et prĂ©cise pour dire que le « Cameroun reste un et indivisible », une position que partage du reste, l’extrĂŞme majoritĂ© des Camerounais.