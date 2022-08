Cameroun-désordre urbain : le maire de Yaoundé casse les commerces et ouvrages

Luc Messi Atangana a procédé ce mardi 30 août 2022 à la destruction des installations empiétant sur l’emprise de la voie publique.

Le maire de ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun est en guerre contre le désordre urbain. Luc Messi Atangana a posé le pied sur la pelle mécanique via ses collaborateurs ce mardi 30 août 2022. L’autorité tient à raser les commerces et autres aménagements posés sur les emprises de la voie publique. Au passage de l’engin et des autorités municipales dans la partie sud de la ville aux sept collines, plusieurs personnes ont vu leurs installations réduites en débris.

Selon l’autorité municipale, ce chantier a débuté bien avant le commencement de la Coupe d’Afrique des nations CanTotalEnergies 2021. « Ce n’est pas une opération de casse, c’est une opération de nettoyage. Ce nettoyage avait commencé lors de la préparation de la CAN 2021. A cette occasion, nous sommes descendus ici plusieurs fois pour libérer les emprises de la voie publique et quelques mois après la Can », a expliqué le maire sur la Crtv radio.

Cependant, « nous avons constaté que les vieilles habitudes ont refait surface. Les zones libérées ont été envahies de manière anarchique et il fallait donc qu’on procède à ce nettoyage. Il est encore visible par endroit. Vous voyez des croix qui datent de 2021 avec des délais de déguerpissement. Malheureusement certains se sont entêtés et il était normal qu’on vienne libérer à nouveau ces zones », précise Luc Messi Atangana.

L’opération entamée ce mardi matin va se poursuivre dans toute la ville de Yaoundé dans les prochains jours. Son but est de libérer la ville de l’emprise du désordre urbain.