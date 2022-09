Cameroun-dette de l’université de Douala à Eneo : André Luther Meka annonce un procès pour « surfacturation grossière »

Le cadre de l’institution que dirige Magloire Ondoa dans une analyse rendue publique ce 22 septembre, entend restituer la vérité. Pour lui, l’université de Douala paie régulièrement ses factures.

Le 22 août dernier, Eneo adresse une mise en demeure au recteur de l’université de Douala. Cette sommation demande au parton de l’institution universitaire de payer les arriérés pour des factures groupées d’un montant de 1.760.818.212 FCFA. Ce 22 septembre 2022, André Luther Meka, cadre en service à l’université de Douala, parle de « surfacturation grossière ». Selon l’expert en communication, cette facture est « un véritable simulacre ». Le montant de 1.760.818.212 FCFA est tiré de la cuisse de Jupiter », déclare-t-il.

Les arguments qu’avance ce membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc) présente l’université comme un client régulier d’Enéo.

« L’université de Douala est l’une des partenaires fidèles et sérieuse d’Eneo qui paye régulièrement ses factures (…) De 2018 à 2022, l’institution que dirige le Pr Magloire Ondoa a versé à l’entreprise britannique plus de 870 millions de FCFA, soit près de un milliard en 4 ans. Et à date, la facture de l’université de Douala toute taxe comprise s’élève à 247 millions en instance de paiement à l’agence comptable de l’Université de Douala », explique André Luther Meka qui donnent des détails sur les montants réels dus à Enéo et qui sont en instance de paiement.

« Surfacturation grossière de la facture d’eneo adressée à l’Université de Douala

La facture Eneo adressée à l’Université de Douala est un véritable simulacre. Le montant déclaré de 1.760.818.212 FCFA est tiré de la cuisse de Jupiter. Car, contrairement à ce que certains peuvent penser, l’université de Douala est l’une des partenaires fidèles et sérieuse d’Eneo qui paye régulièrement ses factures. L’université de Douala n’est donc pas un consommateur véreux d’énergie électrique comme certains peuvent le penser. Il s’acquitte régulièrement de sa dette.

De 2018 à 2022, l’institution que dirige le Pr Magloire Ondoa a versé à l’entreprise britannique plus de 870 millions de FCFA, soit près de un milliard en 4 ans. Et à date, la facture de l’université de Douala toute taxe comprise s’élève à 247 millions en instance de paiement à l’agence comptable de l’Université de Douala. Et d’après des informations tirées à bonne source, chaque établissement de l’université de Douala paye régulièrement ses factures et ne se reconnaît pas dans la facture ronflante de la société britannique.

Par exemple, les 170 millions imputés à la faculté de médecine, la faculté de médecine reconnaît seulement la somme de 63 millions qui est en instance de payement. A IUT, c’est la même sidération, sur les 170 millions déclarés par l’entreprise Britannique, il nous revient que de Avril 2019 à octobre 2021, l’UIT de Douala a versé 70 millions de FCFA. Et de novembre 2021 à août 2022, le même établissement a versé 37 millions. Donc 107 millions en trois ans.

A bien regarder, les techniques de Eneo sont tout à fait curieuses. D’abord Eneo fait une déclaration de dette sans historique de la dette et des justificatifs qui accompagnent ce qu’elle a appelé mise en demeure pour une sommation de 03 jours pour payer l’intégralité du milliard.

Ensuite, Eneo ne consolide pas la dette auprès de son client qui est l’université de Douala, C’est à dire se rapprocher de l’université pour une séance de travail avec des pièces justificatives, des écritures comptables pour que cette dette soit réelle.

Enfin, Eneo n’a pas pris en compte la gouvernance des établissements publics. Pour qu’une dette aussi colossale soit-elle soit payée, il faut qu’elle soit budgétisée. Cet épisode qui risque d’éventrer la mafia d’Eneo nous permet de se poser quelques questions : Sonel et Aes Sonel liquidés qui ont donné naissance à Eneo aujourd’hui sont-elles en droit de revendiquer une dette de plus de 10 ans puisque les entreprises concernées n’existent plus ? Une dette est- elle valable à plus de 20 ans ? A la vérité des faits, le procès qui s’annonce pour préjudice causé à l’université de Douala sera riche en révélations. »