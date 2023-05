Cameroun : deux morts dans un accident à Yaoundé

Un taxi et un bus sont entrés en collision tôt ce matin non loin du lieu-dit Mobil Omnisports.

Deux personnes ont perdu ce vendredi 12 mai 2023 au petit matin. Un bus de transports interurbain appartenant à la compagnie General Voyage et un taxi sont entrés en collision sur la rue de Ngousso, non loin du lieudit Mobil Omnisports. Les deux personnes qui sont décédées étaient à bord du taxi, dont le chauffeur et un passager. Ce dernier, selon les témoignages, était un adjudant. Les deux corps sans vie ont été conduits à l’hôpital militaire de la capitale, a annoncé Royal Fm dans son édition matinale d’information.

Les témoignages diffusés par notre source semblent mettre en cause le conducteur du taxi qui selon eux, roulait en marge des règles de conduite. Cependant, aucune enquête pour le moment n’a été faite pour établir les causes et circonstances réelles de cet accident mortel.