Cameroun : deux nouveaux ambassadeurs prennent fonction à Yaoundé

Christopher John Lamora des USA et et Daniel Gassiki de la République du Congo ont présenté les copies figurées de leurs lettres de créance lundi 21 mars 2022 au ministre des Relations extérieures (Minrex) Lejeune Mbella Mbella.

Un nouveau vent diplomatique souffle entre Yaoundé, Washington et Brazzaville. Christopher John Lamora et Daniel Gassaki, respectivement nouveaux ambassadeurs des Etas-Unis d’Amérique et de la République du Congo, deux habitués de la République du Cameroun, viennent de présenter les copies de leurs lettres de créance au Minrex, informe le quotidien bilingue Cameroon tribune.

D’abord, nommé le 19 avril 2021 par le président Joe Biden, Christopher John Lamora a été confirmé par le Sénat américain le 18 décembre 2021. Le nouvel ambassadeur remplace Peter Henry Barlerin dont la mission s’est achevée en terre camerounaise en juillet 2020. Le diplomate est de retour au pays où il a séjourné et travaillé entre 1992 et 1993. C’était au Consulat des USA à Douala.

Pendant une trentaine d’année, John Lamora qui s’exprime en anglais, en français et en espagnol, a travaillé en Afrique. Le diplômé des relations internationales a séjourné dans les représentations diplomatiques de son pays au Ghana, en Guinée équatoriale et en République Centrafricaine. A Washington, le Kenya et la République démocratique du Congo ont fait l’objet de ses missions au sein de l’administration américaine. Sa fonction de diplomate l’a aussi conduit en Grèce, en République dominicaine et au Guatemala.

Ensuite, le Minrex a reçu l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo, Daniel Ngassiki. Economiste de formation âgé de 66 ans, a exercé en qualité de secrétaire général de la Banque des Etats de l’Afrique centrale à Yaoundé entre 2010 et 2016. Président de la Fondation infinitique inclusive, organisme qui s’intéresse aux questions de finance, de marché et d’investissement de l’Etat, est auteur de trois ouvrages.