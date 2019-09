Cameroun : des chefs séparatistes invités à un débat sur la décentralisation

Les deux leaders des groupes armés acquis aux sécessionnistes sont invités à prendre part au Grand dialogue national sur une sortie de crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.

La solution adoptée par le gouvernement camerounais pour résoudre la crise anglophone est on ne peut plus claire : rendre la décentralisation effective. Le sujet est inscrit à l’ordre du jour du Grand dialogue national auquel sont conviés Lucas Ayaba Cho et Chris Anu, des chefs de bandes armés engagées dans la conquête des territoires en faveur de l’Etat immatériel d’ambazonie.

La forme de l’Etat est au centre des conflits qui opposent l’armée républicaine et les groupes séparatistes dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Tandis que Pour le premier camp, la dissolution de l’Etat unitaire n’est pas envisageable, en face, l’on conteste l’échec de ce système et réclame le retour à deux Etats indépendants. Entre ces parties, les fédéralistes, peinent à se faire entendre.

Lucas Ayaba Cho, Chris Anu et l’activiste Mark Bareta, John Mbah Akouruh, Samuel Sako Ikome (actuel président par intérim de l’ambazonie), entre autres, sont attendus à Yaoundé alors que pèse toujours sur certains d’entre eux des plaintes internationales portées par l’Etat du Cameroun en juin 2018. Leurs noms figurent aux côtés d’une dizaine d’autres membres de la diaspora.

D’autres leaders ambazoniens, à l’occurrence les membres de son premier gouvernement, sont aux arrêts à Kondengui. Ils y purgent une peine d’emprisonnement à vie pour des actes de terrorisme. Ils ont été reconnus coupables d’avoir financé et équipé des groupes armés dans les régions anglophones, à l’instar des Forces de défense de l’ambazonie (AFD) d’Ayaba Cho et les Red dragons de Chris Anu et son frère Field Marshall.

